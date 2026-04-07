Haberler

İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Trump’ın sert tehditlerine İran’dan karşılık geldi; taraflar restleşmeyi sürdürürken Tahran yönetimi Washington ile diplomatik yolları kapattı.

  • İran, ABD ile tüm diplomatik yolları kapattı.
  • ABD ve İsrail, İran'ın Zencan kenti yakınlarındaki bir demiryolu köprüsüne saldırı düzenledi.
  • Saldırı sonucunda demiryolu hattında hasar oluştu.

39 gündür devam eden İran savaşındaki gelişmeler dünya genelinde yakından izlenirken, Orta Doğu’da tansiyon giderek yükseliyor. Karşılıklı füze saldırıları ve sert açıklamalar dikkat çekiyor.

TÜM DİPLOMATİK YOLLAR KAPANDI 

ABD Başkanı Donald Trump, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek” sözleriyle dikkat çeken bir açıklama yaptı. İran Devrim Muhafızları ise bu tehdide, “ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır” ifadeleriyle karşılık verdi. Karşılıklı restleşmeler sürerken, İran’ın ABD ile tüm diplomatik yolları kapattığı duyuruldu. 

DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNE SALDIRI

Öte yandan; ABD ve İsrail'in, İran'ın Zencan kenti yakınlarındaki demiryolu köprülerinden birine saldırı düzenlediği bildirildi. İran devlet televizyonunun Zencan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberde, "Tahran'dan 335 kilometre uzaklıkta, Zencan ile Miyane arasında bulunan Aminabad'daki demiryolu köprüsüne saldırı düzenlendi" ifadelerine yer verildi. Saldırı sonrasında demiryolu hattında hasar oluştu.

ABD-İsrail'in Kum kenti yakınlarını da hedef aldığı belirtildi. 

İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılar devam ederken İsrail ordusu, İran'daki demiryolu altyapısını hedef alacağını duyurmuştu.

Olgun Kızıltepe
500

Yorumlar (1)

Genco:

Yani İran size diyor ki ; bizde her dönemin firavununa karşı mutlaka bir Musa vardır abd - itrai :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

