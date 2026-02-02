Haberler

İran: Zenginleştirilmiş uranyumun başka bir ülkeye transferi yönünde bir planımız yok

Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, zenginleştirilmiş uranyumun başka bir ülkeye transferiyle ilgili herhangi bir planın olmadığını duyurdu ve müzakerelerin bu konuda şekillenmediğini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, zenginleştirilmiş uranyumun herhangi bir ülkeye transferinin söz konusu olmadığını ve bunun görüşmelerin gündeminde yer almadığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Bakıri, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bakıri, "Zenginleştirilmiş nükleer materyallerin herhangi bir ülkeye transfer edilmesi yönünde bir planımız yok." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, müzakerelerin böyle bir konu etrafında şekillenmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
