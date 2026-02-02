İran: Zenginleştirilmiş uranyumun başka bir ülkeye transferi yönünde bir planımız yok
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, zenginleştirilmiş uranyumun başka bir ülkeye transferiyle ilgili herhangi bir planın olmadığını duyurdu ve müzakerelerin bu konuda şekillenmediğini belirtti.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Bakıri, konuya ilişkin bilgi verdi.
Bakıri, "Zenginleştirilmiş nükleer materyallerin herhangi bir ülkeye transfer edilmesi yönünde bir planımız yok." ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili, müzakerelerin böyle bir konu etrafında şekillenmediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel