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İran yargısı, Hamaney'in ölümü davasında 159 yetkili hakkında iddianame düzenledi

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İran yargısı, ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta ölen eski lider Hamaney'in ölümüne ilişkin davada, 92'si Amerikalı ve 67'si İsrailli 159 yetkili hakkında iddianame düzenlendiğini duyurdu. İddianame mahkemeye gönderildi, duruşma tarihinin yakında belirleneceği kaydedildi.

İran yargısı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla başlayan savaşta hayatını kaybeden eski lider Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey yetkililerin ölümüne ilişkin açılan dava kapsamında, 92'si Amerikalı ve 67'si İsrailli olmak üzere 159 üst düzey siyasi ve askeri yetkili hakkında iddianame düzenlendiğini duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Sözcüsü Ali Kazımi, eski lider Hamaney ve üst düzey komutanların öldürülmesine ilişkin davada, ABD ve İsrail'in 159 üst düzey siyasi ve askeri yetkilisi hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.

Kazımi, söz konusu davada 92'si Amerikalı, 67'si İsrailli olmak üzere toplam 159 kişi hakkında dava açıldığını ve sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin mahkemeye gönderildiğini söyledi.

Tahran Başsavcılığında bu konuyla ilgili çeşitli hukuki ve cezai davaların açıldığını belirten Kazımi, davalardan birinde maddi ve manevi tazminat ile cezai tazminat talep edildiğini aktardı.

Kazımi, duruşma tarihinin yakında belirleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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