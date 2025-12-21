İran ve Venezuela dışişleri bakanları, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Venezuelalı mevkidaşı Yvan Eduardo Gil Pinto ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ile Pinto telefonda görüştü.

İkili ilişkiler ile Karayipler bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erakçi, ABD'nin Karayipler bölgesinde deniz güvenliğine yönelik eylemleri ile Venezuela'ya karşı güç kullanma tehdidini kınayarak, söz konusu uygulamanın uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık ihlali olduğunu ifade etti.

İran'ın Venezuela halkı ve seçilmiş hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu dile getiren Erakçi, uluslararası toplumun bu tür eylemlere karşı kararlı bir tutum alması gerektiğini kaydetti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Pinto ise İran'ın desteğine teşekkür ederek, ABD'nin tehditleri ve yaptırımları karşısında Venezuela devleti ve halkının ulusal egemenlik ve bağımsızlığını savunma konusundaki kararlılığını yineledi.

Görüşmede taraflar ayrıca, tek taraflılığa karşı koymak ve ülkelerin egemenliğini savunmak amacıyla uluslararası platformlarda ikili ve çok taraflı işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.