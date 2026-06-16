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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşı ile Hürmüz Boğazı hakkında görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişi ve ikili ilişkileri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Erakçi ve Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişi ve Tahran-Washington mutabakatı sonrası diplomatik alanın güçlendirilmesi konuları ele alındı.???????

Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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