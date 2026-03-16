İran ve Tayland Dışişleri bakanları "bölgesel gelişmeleri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow bölgesel gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erakçi ile Sihasak telefonda görüştüğü belirtildi.

Sihasak görüşmede, bölgedeki gerilimin devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, barış ve istikrarın en kısa sürede sağlanmasını umut ettiğini vurguladı.

Erakçi de ABD ve İsrail'in 16 gündür devam eden saldırılarında Minab'daki bir okulun, hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, Erakçi'nin, mevcut durumun, ABD ve İsrail'in "İran'a ve bölgeye karşı acımasız bir savaş dayatmasının sonucu" olduğunu belirterek, "İran, saldırganların vahşi saldırılarına karşı ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya kararlıdır." ifadesini kullandığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.