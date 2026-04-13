İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan'la bölgedeki son gelişmeleri görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, bölgedeki son gelişmeler ile Pakistan'da yapılan ancak sonuç alınamayan İran-ABD görüşmelerini ele aldı.
İran Dışişleri Bakanlığının, görüşmenin içeriğine ilişkin ilerleyen saatlerde daha detaylı bir açıklama yayımlayacağı bildirildi.