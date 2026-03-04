İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Araci "sınır güvenliğini" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ortak sınırlarda güvenliğin sağlanması konusunda işbirliğini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Araci telefonda görüştü.

Araci, görüşmede, ABD- İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney, bazı askeri komutanlar ve İran vatandaşları için başsağlığı dileklerini iletti.

Erakçi de ABD-İsrail saldırıları hakkında Araci'ye bilgi verdi.

İkili, ortak sınırlarda güvenliğin sağlanması için işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.