İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi, ABD-İran müzakereleri öncesi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'da ABD ile müzakereler öncesi Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya gelerek nükleer görüşmeleri ve ikili konuları değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İran-ABD müzakereleri öncesinde bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Maskat'ta ABD ile müzakereler öncesinde Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü.

Görüşmede İran-ABD nükleer görüşmeleri dahil ikili ve bölgesel konular ele alındı.

İran ile ABD 12 günlük savaşın ardından yeniden müzakere masasında

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Umman'da bugün başlayacak müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
