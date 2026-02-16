Haberler

İran Dışişleri Bakanı, ABD ile görüşmeler öncesi Cenevre'de Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre'deki İran-ABD müzakerelerinin ikinci turu öncesi Umman Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre'de yarın gerçekleştirilecek İran-ABD müzakere görüşmelerinin ikinci turu öncesinde, taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve Busaidi, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüştü.

Görüşmede, İran-ABD müzakerelerinin ikinci turuna ilişkin planlamalar ele alındı.

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmelerin ilk turu, 6 Şubat'ta Umman'da yapılmıştı.

Kaynak: AA
