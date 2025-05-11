İran ve ABD Arasındaki Müzakereler İçin Umman'da Bir Araya Geldi

- İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile yapılacak dördüncü tur müzakereler için Umman'da

Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi ile görüştü

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleştirilecek dördüncü tur dolaylı müzakereler çerçevesinde geldiği Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleştirilecek dördüncü tur dolaylı müzakerelere katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Umman'ın başkenti Maskat'a geldi. Arakçi, görüşmeler öncesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Arakçi, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelere ev sahipliği yaptığı ve kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği için Umman hükümetine teşekkür etti. Arakçi'nin ayrıca, söz konusu müzakerelere dair İran'ın temel ilkelerini ve bu süreçteki tutumlarını el-Busaidi ile paylaştığı belirtildi.

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi ise, görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, dördüncü tur dolaylı müzakerelere yönelik hazırlıklar hakkında Arakçi'ye bilgi verdi.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.