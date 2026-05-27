İran Devlet Medyası: "Ateşkes Taslağına Göre ABD Deniz Ablukasını Kaldıracak ve Hürmüz Boğazı Yeniden Açılacak"

(ANKARA) - İran devlet televizyonu, Tahran'ın ABD ile olası bir mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağını elde ettiğini ve taslağın, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin yeniden başlamasını ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılmasını öngördüğünü aktardı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, taslak çerçeve kapsamında ABD'nin İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekmesi ve deniz ablukasını sona erdirmesi öngörülüyor. Buna karşılık İran'ın, bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi trafiğini savaş öncesi seviyelere çıkarması bekleniyor.

Haberde, askeri gemilerin taslak düzenlemenin kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimi ve koordinasyonunun İran ve Umman iş birliğiyle yürütüleceğini aktardı.

Habere göre, nihai anlaşmaya 60 gün içinde varılması halinde düzenleme, bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olarak onaya sunulacak.

İran devlet televizyonu, "İslamabad mutabakat çerçevesi" olarak adlandırılan metnin henüz kesinleşmediğini, Tahran'ın ise somut doğrulama olmadan herhangi bir adım atmayacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA
