İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri: Uzun Süreli Bir Savaşa Hazırız

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu ve bu savaşın başlatıcısı olmadığını belirtti. Ayrıca, İran halkının ülkesini kararlılıkla savunacağını vurguladı.

TAHRAN, 3 Mart (Xinhua) -- İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olduğunu söyledi.

Laricani sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırdır" ifadesini kullandı.

Laricani ayrıca, "İran, son 300 yılda olduğu gibi bu savaşı da başlatan taraf olmamıştır, cesur silahlı kuvvetlerimiz savunma stratejisi dışında hiçbir saldırı faaliyetinde bulunmamıştır" dedi.

Laricani, İran halkının bedeli ne olursa olsun ülkesini kararlılıkla savunacağını ve "düşmanlarının yaptıkları yanlış hesaplardan pişmanlık duyacağını" kaydetti.

Kaynak: Xinhua
