İran: ABD'nin amfibi hücum gemisi füze saldırılarıyla hedef alındı
İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait USS Tripoli amfibi hücum gemisinin füze saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu ve geminin Hint Okyanusu'nun güneyine çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD terörist ordusuna ait ve 5 binden fazla denizci ve piyade taşıyan LHA-7 helikopter ve amfibi hücum gemisi İran'ın yıldırım hızındaki füze saldırılarına maruz kaldı." ifadelerine yer verildi.
Saldırılar sonrasında geminin Hint Okyanusu'nun güneyine doğru çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun