Haberler

İran basını: Uranyumun bir kısmının üçüncü bir ülkeye taşınacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşıyacağı yönündeki haberleri reddetti. İranlı kaynak, bu konunun müzakere gündeminde olmadığını ve öncelikle ABD'nin somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

İran'ın, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşınacağına dair iddiaları reddettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, müzakere ekibine yakın İranlı bir kaynağın, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının üçüncü bir ülkeye taşınacağı iddialarına ilişkin açıklamalarını yayınladı.

İsmi açıklanmayan kaynak, İran'ın, ABD ile yapılan görüşmelerde zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşıma şartını kabul ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve uranyumun devredilmesi konusunun müzakere gündeminde yer almadığını belirtti.

İlgili kaynak, nükleer meselelerle ilgili konuların mevcut aşamada ele alınmadığını ve müzakerelerin sonraki aşamasında görüşüleceğini hatırlatarak, öncelikli olarak ABD'nin somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta genç hemşire evinde ölü bulundu

Genç hemşire evinde ölü bulundu
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım

Savaş ilanı gibi paylaşım! Yıldız ismin pozu olay yarattı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

Giden gidene! Tam 4 isme "Güle güle" dedi