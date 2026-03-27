İran, UAEA Başkanı'nı "nükleer tesislere saldırıyı kınamak yerine tesisleri yok etme yolunu göstermekle" suçladı

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi "ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları kınamak yerine İran'ın meşru nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu göstermekle" suçladı.

Garibabadi, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, UAEA Başkanı Grossi'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları kınamamasına tepki gösterdi.

Grossi'nin şu ana kadar "hiçbir zaman faydalı bir şey yapmadığı, aksine zaman zaman yaptığı yıkıcı açıklamalarla durumu daha da kötüleştirdiği" yorumunda bulunan Garibabadi, "Son açıklamasında, 'Nükleer savaş olmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini yok edemez' dedi ve 'Umarım bu olmaz' diye ekledi. Uluslararası bir kuruluşun genel müdürü mü yoksa bir medya analisti mi?" sorusunu yöneltti.

Garibabadi, Grossi'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları, özellikle de Buşehr nükleer santraline yapılan son iki saldırıyı henüz kınamadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

" İran'ın koruma altındaki nükleer programı ve diğer yıkıcı ve yasa dışı silahların kullanımı üzerindeki savaşın etkileri konusunda ciddi bir uyarıda bulunmak yerine, İran'ın meşru ve yasal nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu gösteriyor! İran İslam Cumhuriyeti, Ajans Genel Direktörü'nün bu taraflı ve pasif açıklamalarına şiddetle karşı çıkmakta ve bunlara karşı ciddi bir uyarıda bulunmaktadır."

UAEA Başkanı Grossi, Amerikan CBS News'in Face The Nation programında, "Nükleer savaş olmadığı ve akıl almaz bir şekilde yıkıma yol açmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramaz. Umarız böyle bir durum olmaz." demişti.