Haberler

Tahran Belediyesi, "savaş ihtimaline karşı" yeni sığınak inşa etmeyi planlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Tahran'da halkı koruma amacıyla sığınakların inşasına ve tehlike sirenleri sisteminin kurulmasına yönelik planlar yapıyor. Belediye Başkanı Zakani, otopark-sığınak modeli ile halkın korunacağını belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da, "savaş ihtimaline karşı" halkın korunmasına yönelik sığınak inşası ve tehlike sirenleri sisteminin kurulması planlanıyor.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Tahran Belediye Başkanı Zakani, "12 günlük (İsrail'le) savaşın ardından bu konuda planlama yaptık. Otopark-sığınak modeli üzerinden bir imkan oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece halk, yıl boyunca yeraltı otoparkları ve diğer yeraltı imkanlarından yararlanabilecek, herhangi bir tehlike anında bunları sığınak olarak kullanabilecektir." dedi.

Kentsel sığınak projelerinin öncü nitelikte olduğunu savunan Zakani, şu ana kadar iki noktanın belirlendiğini ancak hedefin ilerleyen yıllarda tüm mahallelerde "otopark-sığınaklar" kurmak olduğunu dile getirdi.

İranlı yetkili, bu kapsamda metro hatlarının mevcut kapasitesinden de yararlanılmasının planlandığını ifade ederek, gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve halkın bu hizmetten faydalanabilmesi için uygun koşulların oluşturulduğunu kaydetti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan 12 gün savaşı

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Yapılan karşılıkla açıklamalarla İran-ABD arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, ABD'nin İran'a olası saldırı için Orta Doğu'da askeri varlığını günden güne arttırması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti