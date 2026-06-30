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İran, güvenliği artırmak için sınıra özel eğitimli askerlerin yerleştirildiğini açıkladı

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İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, sınır güvenliğini artırmak ve olası kara harekatlarına karşı özel eğitimli 'Yeşil Bereliler'in sınıra yerleştirildiğini duyurdu.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, sınır güvenliğini artırmak için sınıra "Yeşil Bereliler" olarak bilinen özel eğitimli askerlerin yerleştirildiğini duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre Cihanşahi, sınır güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cihanşahi, güvenliğin artırılması için sınıra "Yeşil Bereliler" olarak bilinen özel eğitimli askerlerin yerleştirildiğini, bu askerlerin Devrim Muhafızları ve İran Emniyet Teşkilatı ile uyum içinde çalışacağını söyledi.

Alınan önlemlerin sınır güvenliğinin sağlanması ve "düşmanın" olası kara harekatına yönelik olduğunu vurgulayan Cihanşahi, ülkenin savunulması için her zamankinden daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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