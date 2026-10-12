İran Savunma Bakan Vekili ABD'ye 'Ateşle oynamayın' diyerek uyardı

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İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Mecid İbnu'r-Rıza ABD'ye, "Ateşle oynamayın, silahlı kuvvetlerimizin eli dolu." uyarısında bulundu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İbnu'r Rıza, başkent Tahran'da bazı sanayi kuruluşları yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin tehditlere boyun eğmeyeceğini ve İran kimliğini korumak için de kimseden izin almayacağını dile getiren Bakan Vekili, ABD'ye hitaben "Ateşle oynamayın, silahlı kuvvetlerimizin eli dolu." dedi.

İbnu'r Rıza bilim, sanayi ve savunma anlamında ülkenin kapasitesinin artırılmasının bir gereklilik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kendi tarihimizi tanıyoruz, milli güvenliğimizi ve çıkarlarımızı savunuyoruz. Her tehdide karşı hazırlıklıyız. Mesajımız gayet açık, İran medeniyetini tehdit edemezsiniz. Medeniyetler çatışmasının ateşini yakan kimseler, bu alevlerin kendilerini sarmayacağını sanmasınlar."

Kaynak: AA