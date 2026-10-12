Haberler

İran Savunma Bakan Vekili ABD'ye 'Ateşle oynamayın' diyerek uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Mecid İbnu'r-Rıza, Tahran'da ABD'ye 'Ateşle oynamayın, silahlı kuvvetlerimizin eli dolu.' uyarısında bulundu. Bakan Vekili, İran'ın tehditlere boyun eğmeyeceğini ve kimliğini korumak için kimseden izin almayacağını söyledi.

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Mecid İbnu'r-Rıza ABD'ye, "Ateşle oynamayın, silahlı kuvvetlerimizin eli dolu." uyarısında bulundu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İbnu'r Rıza, başkent Tahran'da bazı sanayi kuruluşları yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin tehditlere boyun eğmeyeceğini ve İran kimliğini korumak için de kimseden izin almayacağını dile getiren Bakan Vekili, ABD'ye hitaben "Ateşle oynamayın, silahlı kuvvetlerimizin eli dolu." dedi.

İbnu'r Rıza bilim, sanayi ve savunma anlamında ülkenin kapasitesinin artırılmasının bir gereklilik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kendi tarihimizi tanıyoruz, milli güvenliğimizi ve çıkarlarımızı savunuyoruz. Her tehdide karşı hazırlıklıyız. Mesajımız gayet açık, İran medeniyetini tehdit edemezsiniz. Medeniyetler çatışmasının ateşini yakan kimseler, bu alevlerin kendilerini sarmayacağını sanmasınlar."

Kaynak: AA
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon

Ordu taarruza geçti! Eş zamanlı 1732 operasyon düzenlendi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor

Yumurtada büyük tehlike! O markanın ürünleri raflardan toplatılıyor