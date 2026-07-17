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Uydu görüntüleri, İran saldırısında BAE'deki Zayed Askeri Bölgesi'nde üç binanın yıkıldığını gösterdi

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Uydu görüntüleri, İran'ın düzenlediği saldırıda Abu Dabi'deki Zayed Askeri Bölgesi'nde üç binanın tamamen yıkıldığını ortaya koydu. BAE yönetimi henüz açıklama yapmadı.

Uydu görüntüleri, İran'ın düzenlediği saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan Zayed Askeri Bölgesi'ndeki (Zayed Military City) üç binanın tamamen yıkıldığını ortaya koydu.

Uydu görüntüsü analiz şirketi Soar Atlas'ın paylaştığı veriler; Abu Dabi'nin güneydoğusunda, stratejik öneme sahip El Falah bölgesinde yer alan ve ülkenin en kritik askeri tesislerinden biri kabul edilen Zayed Askeri Bölgesi'nin hedef alındığını uydu analizleriyle netliğe kavuşturdu.

16 Temmuz tarihli uydu görüntüleri, İran'ın saldırısında Zayed Askeri Bölgesi'nde üç binanın tamamen yıkıldığını gösterdi.

BAE yönetimi ise Zayed Askeri Bölgesi'ne saldırı olduğu haberlerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Uluslararası??????? basında dün BAE'nin Dubai kentinde patlama sesleri duyulduğu iddia edilmişti. Dubai Hükümeti Medya Ofisi ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dubai kent merkezinde patlama sesleri duyulduğuna dair uluslararası basın ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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