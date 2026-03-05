İran'da ABD-İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 926'ya Yükseldi
İran Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 59 kişi artarak 926'ya ulaştığını bildirdi. Bu gelişme, bölgedeki tansiyonun tırmanmaya devam ettiğini ve sivillerin maruz kaldığı zararların boyutunu gözler önüne seriyor. Saldırılarla ilgili uluslararası tepkilerin artması bekleniyor.
İran Sağlık Bakanlığı: ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 kişi artarak 926'ya yükseldi
Kaynak: AA / Tolga Akbaba