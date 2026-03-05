Haberler

İran'da ABD-İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 926'ya Yükseldi

Güncelleme:
İran Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 59 kişi artarak 926'ya ulaştığını bildirdi. Bu gelişme, bölgedeki tansiyonun tırmanmaya devam ettiğini ve sivillerin maruz kaldığı zararların boyutunu gözler önüne seriyor. Saldırılarla ilgili uluslararası tepkilerin artması bekleniyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
