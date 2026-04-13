AA ekibi, ABD ve İsrail'in üç kez hedef aldığı İran Pasteur Enstitüsü'ndeki hasarı görüntüledi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hedef aldığı başkent Tahran'daki Pasteur Enstitüsü'nde ciddi hasar meydana geldi.

AA ekibi, ABD ve İsrail'in, dünyanın en eski üretim, araştırma, teknoloji ve sağlık hizmeti dağıtım merkezlerinden birisi olan ve başkent Tahran'da bulunan İran Pasteur Enstitüsü'ne yönelik saldırılar sonucu oluşan hasarı görüntüledi.

Tarihi 106 yıl öncesine uzanan Pasteur Enstitüsü'ndeki Hücre Bankası, Sıtma, Klinik Araştırmalar ile bazı mühendislik ve güvenlik birimleri saldırılarda ciddi şekilde hasar gördü.

Ayrıca enstitünün bazı bölümleri tamamen yıkılırken, birçok teknik ekipman kullanılamaz hale geldi veya yıkıntıların altında kaldı.

"Yapı içerisinde meydana gelen tahribat çok ciddi boyutta"

Pasteur Enstitüsü Müdürü İhsan Mustafevi, saldırılarda zarar gören ekipmanların tekrar temin edilebilmesi için ciddi finansal kaynaklar gerektiğini belirtti.

Mustafevi, "Enstitüye üç kez saldırı oldu. Yapı içerisinde meydana gelen tahribat çok ciddi boyutta. Saldırı sonrası bazı bölümler tamamen operasyonel faaliyetlerin dışında kaldı." diye konuştu.

Enstitünün küresel sağlık açısından önemli bir kurum olduğuna dikkati çeken Mustafevi, hem ulusal hem de uluslararası kaynaklarla birlikte enstitünün yeniden inşa sürecini başlatmak istediklerini söyledi.