ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran'daki Pasteur Enstitüsü, çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı

ABD ve İsrail'in saldırılarına maruz kalan İran'ın başkenti Tahran'daki Pasteur Enstitüsü, çalışmalara devam edeceğini ve özellikle aşı üretimine odaklandığını duyurdu. Enstitü, saldırılarda birçok projenin zarar gördüğünü belirtti.

Pasteur Enstitüsü, ABD ve İsrail saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD ve İsrail'in 28 Şubat ve 23 Mart'ta iki kez enstitüye saldırı düzenlediği belirtilerek, "Saldırılarda onlarca yıllık emekle oluşturulmuş Hücre Bankası, Sıtma, Klinik Araştırmalar ile bazı mühendislik ve güvenlik birimleri ciddi şekilde zarar gördü veya tamamen yıkıldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bildiride, ABD ve İsrail'in, Pasteur Enstitüsü'ne yönelik saldırıların ardından uluslararası kamuoyu tepkisini saptırmak için, "Çevresel kirlilik" bahanesini öne sürdüğü dile getirilirken, saldırılar sonrasında herhangi bir kimyasal kirliliğinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Pasteur Enstitüsü'nün, saldırılara rağmen çalışmalarını devam ettirdiği ve özellikle aşı ve serum alanında üretimini sürdürdüğüne atıf yapılan bildiride, "İran bilim çevreleri, tehditler ve zorluklar karşısında yeniden gelişme kapasitesine sahiptir." ifadesi yer aldı.

Dünyanın en eski üretim, araştırma, teknoloji ve sağlık hizmeti dağıtım merkezlerinden birisi olan İran Pasteur Enstitüsü, 106 yıllık geçmişi ile özellikle aşı araştırmaları ve üretimi konusunda dünyada öne çıkmaktadır.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
