İran ordusu: İsrail'in Palmachim ve Ovda hava üsleri ile Şin Bet karargahını hedef aldık

İran ordusu, İsrail'in Palmachim ve Ovda hava üsleri ile Şin Bet genel merkezini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı İHA ve füze birliklerinin gerçekleştirdiği son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Ekreminiya, "Düşman radarlarının devre dışı kalmasıyla, İsrail'in hassas noktalarına erişim kolaylaştı. Bugün Palmachim ve Ovda hava üslerinin yanı sıra Tel Aviv yakınlarındaki Şin Bet (İsrail'in iç güvenlik teşkilatı) karargahını hedef almayı başardık. Operasyonlar gün geçtikçe daha da hassas hale geliyor." ifadelerini kullandı.