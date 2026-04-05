İran ordusu: Kuveyt'in Bubiyan Adası'na konuşlanan ABD unsurlarını hedef aldık

İran ordusu, Kuveyt'teki Arifcan üssüne düzenlenen saldırının ardından, Bubiyan Adası'ndaki ABD unsurlarını hedef aldıklarını duyurdu. Ayrıca, İsrail'in Dimona kenti yakınlarındaki petrokimya sanayisine de İHA saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

İran ordusunun yerel basında yer alan açıklamasında, ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İran'ın Kuveyt'teki Arifcan üssüne düzenlediği yoğun İHA saldırısının ve oluşan büyük hasarın ardından Bubiyan Adası'na konuşlanan ABD unsurlarını da hedef aldık." denildi.

Bubiyan Adası'nda ABD'ye ait füze sistemleri ile iletişim aygıtlarının bulunduğu alanların hedef alındığı ve saldırıların tıpkı Arifcan üssünde olduğu gibi yine İHA'lar vasıtası ile gerçekleştirildiği belirtildi.

İran ordusu, ayrıca İsrail'in Dimona kenti yakınlarındaki petrokimya sanayisine yönelik de İHA saldırısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
