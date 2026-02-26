Haberler

İranlı yetkili: "Zenginleştirmeyi sıfırlama, nükleer tesisleri sökme ve uranyum stoklarını devretmeyi reddediyoruz"

Güncelleme:
İranlı bir yetkili, nükleer zenginleştirmeyi kalıcı olarak sıfırlamanın reddedildiğini ve uranyum zenginleştirmenin bir egemen hak olduğunu vurguladı. Ayrıca, sunulan önerilerin ABD yaptırımlarının kaldırılması üzerine odaklandığını belirtti.

İranlı bir yetkili, "Zenginleştirmeyi kalıcı olarak sıfırlama, nükleer tesisleri sökme ve uranyum stoklarını devretme ilkesi tamamen reddedilmektedir." dedi.

Al Jazeera'ye açıklama yapan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili, "Çözüm önerimiz, nükleer silah istemediğimizi kanıtlayan teknik ve pratik yollar ve veriler içermektedir. Önerimiz, uranyum zenginleştirmenin egemen bir hak olduğunu teyit etmekte ve sınırlı bir süre için zenginleştirmeye geçici bir dondurma önermektedir." dedi.

Görüşmelerin İran'ın füze kapasitesi ya da savunma kapasitesiyle ilgili olmadığını belirten İranlı yetkili, "Zenginleştirmeyi kalıcı olarak sıfırlama, nükleer tesisleri sökme ve uranyum stoklarını devretme ilkesi tamamen reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Önerilerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde uranyum stoklarının düşük zenginleştirme seviyelerine indirilmesini ve "özellikle ekonomik boyutta ortak çıkarların" sağlanması yönünü içerdiğini söyleyen yetkili, "Cenevre'deki önerimiz siyasi olarak ciddi, teknik olarak yaratıcı ve derhal bir anlaşmaya varmak için gereken her şeyi içermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, sundukları önerinin esas olarak ABD yaptırımlarının kaldırılması ve ABD'nin endişelerinin giderilmesine odaklandığını belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

