İran medyası: Tahran'da hava savunma sistemi düşman unsurlarına karşı aktif hale geldi
İsrail ordusu kaynağı, İran'a saldırı düzenlemediklerini söyledi
İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sisteminin aktif hale geldiği bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki hava savunma sistemi düşman unsurlarına karşılık vermek için çalıştı.
Öte yandan, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği haberinin ardından, bir İsrail ordusu kaynağı, İran'a saldırı düzenlemediklerini söyledi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı