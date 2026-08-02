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İran medyası: "Hürmüz'ün açılması konusunda anlaşma yok"

İran medyası: 'Hürmüz'ün açılması konusunda anlaşma yok'
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İran Devlet Haber Ajansı, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde görev alan ekibe yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda herhangi bir anlaşma bulunmadığını bildirdi.

(ANKARA) - İran Devlet Haber Ajansı, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde görev alan ekibe yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda herhangi bir anlaşma bulunmadığını bildirdi.

İran Devlet Haber Ajansı'nın haberinde, "Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda herhangi bir anlaşma bulunmadığı ve bu yönde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

Ajansa konuşan üst düzey bir askeri kaynak, ABD'nin "düşmanca eylemleri" devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi. Askeri kaynak, "Gemilerin geçişi, yalnızca ilan edilen güzergah üzerinden ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin onayıyla mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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