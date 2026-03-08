Haberler

İran'da ABD-İsrail Saldırıları: Ambulans Vuruldu

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında, Tahran'da 1 ambulansın vurulduğu ve Kum kentinde sivillere ait 2 binanın hedef alındığı bildirildi.

İran medyasına göre, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu tarafından yapılan açıklamada, başkentte 1 ambulansın füzeyle vurulduğu belirtildi.

Sosyal medya görüntülerinde yandığı görülen ambulanstaki sağlık görevlilerinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Kum'da 2 bina hedef alındı

Öte yandan, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Haydari, kentin Şehitler Caddesi civarında sivillere ait 2 konutun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıkladı.

Saldırılardaki yaralılar veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
