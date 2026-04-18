İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Azizi: Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmasına ilişkin, "Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın." dedi.
Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.
"Uyardık, dikkat etmediniz." diyen Azizi, "Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın." ifadesini kullandı.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline geri döndüğünü açıklamıştı.