İran Meclisi'nde 180 milletvekili, ABD ile yapılan mutabakatın feshedilmesini istedi
İran Meclisi'nde 180 milletvekili, ABD'nin mutabakat zaptını sona erdirmesine karşılık anlaşmanın feshedilmesi çağrısında bulundu. Milletvekilleri, dış politikada lider Hamaney'in yolunun izlenmesini ve İran'a yönelik suçlardan intikam alınmasını istedi.
İran Meclisi'nde 180 milletvekili, ABD'nin mutabakat zaptını sona erdirmesine karşılık, söz konusu anlaşmanın feshedilmesi çağrısında bulundu.
Fars Haber Ajansı'na göre, 180 milletvekili yayımladıkları ortak bildiride, ülke yetkililerinin kararlı tutum sergilemesini ve dış politikada ülke lideri Mücteba Hamaney'in belirlediği güzergahın takip edilmesini istedi.
Washington yönetiminin anlaşmalara uymadığını öne süren milletvekilleri, mutabakat yükümlülüklerinin sona erdiğini dile getiren ABD yönetimine karşı, Tahran yönetiminin söz konusu anlaşmayı ivedilikle feshetmesi gerektiğini vurguladı.
Ayrıca milletvekilleri, son dönemde İran'a yönelik işlenen suçların faillerinden "intikam alınması" gerektiğini vurgulayarak, bu konuda somut adımlar atılmasının altını çizdi.
İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.