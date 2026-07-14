Haberler

İran Meclisi'nde 180 milletvekili, ABD ile yapılan mutabakatın feshedilmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclisi'nde 180 milletvekili, ABD'nin mutabakat zaptını sona erdirmesine karşılık anlaşmanın feshedilmesi çağrısında bulundu. Milletvekilleri, dış politikada lider Hamaney'in yolunun izlenmesini ve İran'a yönelik suçlardan intikam alınmasını istedi.

İran Meclisi'nde 180 milletvekili, ABD'nin mutabakat zaptını sona erdirmesine karşılık, söz konusu anlaşmanın feshedilmesi çağrısında bulundu.

Fars Haber Ajansı'na göre, 180 milletvekili yayımladıkları ortak bildiride, ülke yetkililerinin kararlı tutum sergilemesini ve dış politikada ülke lideri Mücteba Hamaney'in belirlediği güzergahın takip edilmesini istedi.

Washington yönetiminin anlaşmalara uymadığını öne süren milletvekilleri, mutabakat yükümlülüklerinin sona erdiğini dile getiren ABD yönetimine karşı, Tahran yönetiminin söz konusu anlaşmayı ivedilikle feshetmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca milletvekilleri, son dönemde İran'a yönelik işlenen suçların faillerinden "intikam alınması" gerektiğini vurgulayarak, bu konuda somut adımlar atılmasının altını çizdi.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sertaç Şanlı, Fenerbahçe'ye geri döndü

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'ye geri döndü
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Danla Bilic yine ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Sevgilisini döve döve öldürdü

Öfke nöbeti cinayetle bitti: Sevgilisini döve döve ölüme gönderdi!
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler