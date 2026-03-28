Haberler

İran Meclis Başkanı Kalibaf: "İran'ın sert yanıtı (İsrail'in) çöküşünü hızlandıracak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ordusunun çöküşü ile ilgili açıklamalarına cevap vererek, sert bir yanıtın İsrail'in çöküşünü hızlandıracağını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, "Ordumuz kendiliğinden çöküşe doğru gidiyor" şeklindeki açıklamasına karşılık, " İran'ın sert yanıtı (İsrail'in) çöküşünü hızlandıracak." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in açıklamalarına dair paylaşımda bulundu.

Zamir'in, "Ordumuz kendiliğinden çöküşe doğru gidiyor. Şu an 10 kırmızı bayrak kaldırıyorum! Yedek askerler artık dayanamıyor." açıklamasına atıfla Kalibaf, " İran'ın sert yanıtı (İsrail'in) çöküşünü hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in gerilimi tırmandırmak için İran'ın altyapısına saldırdığını ve kendi içlerinden gelen bu uyarıyı dikkate almadığını öne sürdü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
