İran Meclis Başkanı, Çin Özel Temsilcisi Olarak Atandı

TAHRAN, 17 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın Çin Özel Temsilcisi olarak atandı.

Görev daha önce İran'ın mevcut Beijing Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli ile ABD ve İsrail'in mart ayında düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden eski İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından yürütülüyordu.

Kalibaf, 40 gün süren çatışmaların ardından Tahran ile Washington arasında 8 Nisan'da imzalanan ateşkesle birlikte ABD ile yapılan barış görüşmelerinde İran'ın baş müzakerecisi olarak görev yaptı.

