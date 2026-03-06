Haberler

İran Meclis Başkanı'ndan "İran'ın kaderini Epstein çetesi değil, İran halkı belirler" açıklaması

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ın geleceğinin İran halkı tarafından belirleneceğini acı şekilde öğreneceğini söyledi. Kalibaf, Trump'ın suikast girişimini de eleştirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD'nin, İran'ın kaderinin Epstein çetesi tarafından değil, İran halkı tarafından belirleneceğini acı bir şekilde öğreneceğini" söyledi.

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikastla "kendisinin ve askerlerinin başına nasıl bir felaket getirdiğini hala anlamadığını" ifade etti.

İran Meclis Başkanı, "Amerikalılar şimdi İran'ın kaderinin Epstein çetesi tarafından değil, yalnızca gururlu halkı tarafından belirleneceğini acı bir şekilde öğrenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
