İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı: "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim ellerimizde"
İran'ın önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine dikkat çekerek, müzakerelerden bağımsız olarak İran'ın bu boğaz üzerindeki güçten bahsetti.
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine atıfla, " Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim ellerimizdedir." dedi.
Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.
İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba