İran lideri Hamaney: "Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız"

İran lideri Hamaney, savaş istemediklerini belirtirken Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşımak istediklerini açıkladı. Ayrıca, İran'a yönelik saldırıların ardından tazminat talep edeceklerini vurguladı.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney, savaş istemediklerini belirterek, " Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." dedi.

Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Savaş sonucunda İran'da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun." dedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı

Saran'dan çılgın plan! Ayırdığı bütçe öyle böyle değil

'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı

Saran'dan çılgın plan! Ayırdığı bütçe öyle böyle değil

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti