İran lideri Hamaney'den 2 bin 108 mahkuma af veya ceza indirimi

Güncelleme:
İran lideri Ali Hamaney, devrimin 47. yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 108 mahkumun cezasını affetti veya hafifletti. 919 mahkumun dosyası kapatılırken, 1189 mahkumun cezasında indirim yapılacak.

İran lideri Ali Hamaney, devrimin 47. yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya değiştirilmesini içeren öneriyi onayladı.

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin 2 bin 108 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesine yönelik önerisini kabul etti.

Öneri kapsamında 2 bin 108 mahkumdan 919'u farklı suçlardan mahkumiyet kararı bulunmaması sebebiyle affedilecek ve dosyaları kapatılacak.

Geriye kalan 1189 mahkumun cezasında ise indirim uygulanacak ve bazılarının cezası paraya çevrilecek.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
