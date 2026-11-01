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İran'la çatışma söylemleri artarken İsrail ordusu bir haftalık tatbikat başlattı

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İsrail ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde bir hafta sürecek askeri tatbikat başlattığını duyurdu. İç Cephe Komutanlığına bağlı birliklerin katıldığı tatbikat, çok cepheli senaryolara yönelik eğitimi kapsıyor; ordu, tatbikatı İran'la çatışma söylemleriyle ilişkilendirmedi.

İsrail ordusu, İran'la çatışmaların yeniden başlayabileceğine ilişkin söylemlerin arttığı bir dönemde, ülkenin farklı bölgelerinde bir hafta sürecek askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İç Cephe Komutanlığına bağlı kurtarma ve eğitim tugayının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın, kuvvetlerin aynı anda birden fazla acil duruma müdahale kapasitesini test etmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin tatbikat kapsamında diğer birlikler ve ek acil durum kurumlarıyla koordineli şekilde çok cepheli senaryolara yönelik eğitimler gerçekleştireceği ve bir hafta sürmesi planlanan tatbikat boyunca ülkenin farklı bölgelerinde güvenlik güçlerinin ve araçlarının yoğun hareketliliğine sahne olacağı ifade edildi.

Tatbikatın, İsrail'de İran'la askeri çatışmaların yeniden başlayabileceğine ilişkin söylemlerin arttığı bir dönemde yapılması dikkati çekerken, İsrail ordusu söz konusu tatbikatı bu gelişmelerle ilişkilendirmedi.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesi, dün yayımladığı haberinde, İsrail ordusunun İran'a yönelik geniş çaplı yeni askeri saldırı hazırlıklarını tamamladığını ve saldırı için ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını beklediğini yazmıştı.

Kaynak: AA
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