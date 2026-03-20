ABD-İsrail saldırılarında ölen İran İstihbarat Bakanı için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

Güncelleme:
ABD ve İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve ailesi için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılanlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve ailesi için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni yapıldı.

Hatib ve ailesinin naaşları, Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'ne getirildi.

Cenazeleri karşılayan İranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in, 18 Mart'ta ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
