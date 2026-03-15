Haberler

İran, Urumiye'de "İsrail ile bağlantılı" 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Urumiye kentinde İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alma işlemi, kamuoyundan gelen ihbarlar ve yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

İran, Urumiye kentinde İsrail ile bağlantılı ve güvenlik birimlerinin bilgilerini İsrail'e gönderen 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun Batı Azerbaycan Merkez Savcılığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, kamuoyundan gelen ihbarlar ve yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda İsrail ile bağlantılı şebekelere operasyon düzenlendi.

Açıklamada, "Siyonist rejimle bağlantılı ve asker, polis ve güvenlik birimlerinin bilgilerini Siyonist düşmana gönderen paralı asker ağlarına yönelik operasyon düzenlendi ve 20 kişi yargı kararıyla yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu

Devrim Muhafızları'nın kalbiydi! Bir kez daha vuruldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı

Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
Nihat Kahveci, ''Osimhen değil'' deyip takımın en sevilen oyuncusunu açıkladı

''Osimhen değil'' deyip G.Saray'ın en sevilen oyuncusunu söyledi
Devrim Muhafızları'ndan 'öldü' denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama

Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu

UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

Akılalmaz bir nedenle çıktığı direkte can verdi