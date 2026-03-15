İran: Stratejik Siccil füzeleriyle rejimin askeri karar alma merkezlerine başarılı saldırılar gerçekleştirildi

İran, "ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanılarak İsrail'in hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve askeri güçlerin toplanma yerlerine başarılı saldırılar gerçekleştirildiğini" duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad füzelerinin yanı sıra ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldığı belirtilerek, "İşgal altındaki toprakların kalbinde, rejimin hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve Siyonist rejimin askeri güçlerinin toplanma yerlerine karşı saldırılar Allah'ın lütfu ve kudretiyle başarıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.