İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İsrail'e yeni bir füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin fırlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD- İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, " İran'dan işgal altındaki topraklara yönelik yeni füze saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği belirtildi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurmak için çalıştığı belirtilen açıklamanın ardından, İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler devreye girdi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun