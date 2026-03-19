İran: İsrail'in Hayfa ve Aşdod rafinerileri hedef alındı

İran, İsrail'in Hayfa ve Aşdod petrol rafinerilerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. 'Sadık Vaat 4 Operasyonu' kapsamında gerçekleştirilen saldırıda gelişmiş güdümlü füzelerin kullanıldığı açıklandı.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimine dayandırdığı haberinde İsrail'e saldırı dalgası başlatıldığı belirtildi.

Buna göre, İsrail'in en büyük petrol rafinerilerinden Hayfa ve Aşdod rafinerileri ile bölgedeki bir dizi güvenlik hedefi ve askeri destek merkezi, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 65. dalgasında hassas güdümlü füzelerle vurulduğu aktarıldı.

Saldırıda gelişmiş güdümlü "Nasrallah" füzelilerinin ilk defa kullanıldığı kaydedilirken, "Kıyam", "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile ABD üslerinin hedef alındığı ve füzelerin isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
