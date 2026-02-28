Haberler

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi. İsrail Savunma Bakanı, İran'a karşı önleyici saldırı başlattıklarını açıkladı.

İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen "Nournews", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füzenin İsrail'e ateşlendiğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuş, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
