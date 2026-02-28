Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İran'ın İsrail'e Yönelik İkinci Misilleme Dalgası: "En Az 35 Füze İsrail'deki Hedeflere Ulaştı"

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, İran tarafından fırlatılan en az 35 füzenin İsrail'deki hedeflerine ulaştığını ve ülke genelinde ciddi kayıplar yaşandığını duyurdu. İsrail'de yetkililer, halkı kan bağışında bulunmaya çağırdı.

(ANKARA) - İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, İran tarafından fırlatılan en az 35 füzenin "işgal altındaki topraklarda" hedeflerine başarıyla ulaştığını iddia etti. Ajans, saldırılar sonrası İsrail'de ciddi kayıplar yaşandığını ve yetkililerin halka kan bağışı çağrısında bulunduğunu ileri sürdü.

Tesnim'in haberinde, İran tarafından fırlatılan en az 35 füzenin "işgal altındaki topraklarda" hedeflerine başarıyla ulaştığı, saldırılar sonrası İsrail'de ciddi kayıplar yaşandığını ve yetkililerin halka kan bağışı çağrısında bulunduğu iddia edildi. Haberde, ülke genelinde 11 merkezin kan bağışı için belirlendiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde yeniden sirenlerin çaldığını duyurdu. Paylaşılan haritada, İsrail'in farklı bölgelerinde alarm verilen noktalar işaretlendi.

Taraflardan can kaybı ve hasara ilişkin ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: ANKA
