İran-Irak uçuşlarındaki 9 günlük aranın ardından ilk yolcu uçağı Necef'e indi

İran-Irak uçuşlarındaki 9 günlük aranın ardından ilk yolcu uçağı Necef'e indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran ile Irak arasındaki uçuşların bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle yaklaşık 9 gün durdurulmasının ardından İran'dan kalkan ilk yolcu uçağı Necef'e indi. Irak resmi haber ajansı INA'ya göre uçak, Necef Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
İran'dan kalkan yolcu uçağının uçuşların durdurulması nedeniyle verilen 9 günlük aranın ardından Necef'e iniş yaptığı bildirildi.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, İran'dan kalkan ilk yolcu uçağı, Necef kentindeki Necef Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
İran ile Irak arasındaki uçuşlar, bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle yaklaşık 9 gün boyunca durdurulmuştu.
Kaynak: AA