İsrail basını, terör örgütü PJAK'ın da arasında olduğu grupların İran-Irak sınırında hareketlendiğini iddia etti

İsrail medyası, terör örgütü PJAK'ın da aralarında olduğu grupların İran- Irak sınırında İran güçlerine karşı silahlı faaliyete geçtiğini öne sürdü.

İsrail'de yayın yapan i24 News kanalına konuşan Irak'ta konuşlu 5 terör grubunun oluşturduğu CPFIK mensubu, söz konusu terör gruplarının İran'a karşı karadan saldırılarının 2 Mart gece yarısından itibaren başladığını iddia etti.

PJAK terör örgütü mensuplarının 2 Mart itibarıyla İran topraklarında saldırı pozisyonuna geçtiği aktarılan haberde, İran ordusunun salı Irak sınırındaki Merivan kentini boşalttığı, kent çevresinde savunma hattı kurduğu iddiasına yer verildi.

CPFIK mensubu, PJAK terör grubunun Merivan kentini çevreleyen dağlar dahil olmak üzere İran'ın dağlık bölgelerine özellikle Zagros Dağları'nın derinliklerine konuşlandırıldığını savundu.

Kanala konuşan CPFIK mensubu, İran içinde binlerce PJAK terör örgütü mensubunun bulunduğunu öne sürerek, diğer terör gruplarının da ABD ve İsrail ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

PJAK'ın yanı sıra, İran'da aktif olan gruplar arasında İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI), Komala grupları ve Kürdistan Özgürlük Partisinin (PAK) de olduğunu sözlerine ekleyen CPFIK mensubu, PJAK'ın birkaç bin silahlı unsuru bulunurken diğer terör gruplarının toplamda sadece birkaç yüz mensubu olduğunu aktardı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.