İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polise saldıran silahlı gruptan 2 kişi öldürüldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada söz konusu gruptan 2 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tesnim Haber Ajansı, İranşehr emniyet güçleri tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İranşehr'in Damen bölgesinin Geç Berin mevkiinde devriye gezen güvenlik güçlerine, silahlı kişilerce ateş açıldığı, çıkan çatışmada 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği ve 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, yine aynı eyalete bağlı Zahidan kentinde sabah saatlerinde emniyet güçlerine açılan ateşte hayatını kaybeden polis sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

Sistan-Beluçistan eyaleti polis teşkilatı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada Zahidan'daki çatışmada 1 polisin öldüğü, 3 polisin de yaralandığı duyurulmuştu.