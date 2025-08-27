İran'ın Sistan-Beluçistan Eyaletinde Çatışma: 13 Ölü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sabah saatlerinde Sistan-Beluçistan'a bağlı İranşehr, Haş, ve Saravan ilçelerinde çıkan çatışmada 13 terörist öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Öldürülen kişilerin kimlik bilgileri ve hangi örgüte mensup olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşul Adl ve Ensarul Furkan adlı örgütlerin çeşitli eylemlerine sahne oluyor.