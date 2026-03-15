İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları devam ederken; İsrailli uzman, İran'ın misket bombası taşıyan füzelerinin İsrail'de ciddi zarara sebebiyet verdiğini belirtti.

İsrail'in Maariv gazetesinin İran'dan İsrail'e misket bombası yüklü füzelerin atıldığı belirtilen haberinde eski İtfaiye ve Kurtarma Kurumu komutanı Aaron Godiner'ın değerlendirmelerine yer verildi.

"İRAN'IN MİSKET BOMBALARI CİDDİ HASARLAR VERİYOR"

Godiner, misket bombası taşıyan füzelerin yüksek irtifalarda ayrıldığını ve birkaç kilometre genişliğinde bir alana düştüğünü ifade etti.

"Her biri üç ila beş kilogram ağırlığında misket bombalarının infilakında binalara ve arabalara ciddi hasar verildiğini, yangın çıktığını ve yollarda çukurlar oluşturduğunu" kaydeden Godiner, bombanın tek katlı yapıların çökmesine neden olabileceğini; çok katlı binalarda ise hasarın bombanın düştüğü yer ve açıya göre değişiklik göstereceğini aktardı."

ŞARAPNEL PARÇALARI DEHŞET SAÇIYOR

Godiner, bombaların şarapnel parçalarının da saçıldığını bildirdi. İsrailli uzman, orduya bağlı birimlerin, şarapnel parçası ya da mühimmat parçası fark ettiklerinde yaklaşmamalarını ve polisi aramaları çağrısı yapmalarının nedenlerinden birinin bu bombalar olduğunu belirtti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.